Prawie nigdy nie oglądam takich filmików gdzie coś jest wyjaśniane przez 15 minut i #!$%@? kolejny raz utwierdzam się, że dobrze robie, choć dałem szansę. Całość zmieściłaby się w opisie. Firmy sprzedające filmy online mają abuzywne klauzule i mogą ci zabrać to co kupiłeś albo zmienić. A ja se nagrywam na nagrywarke DVD i serwer NAS i #!$%@? mi zrobicie. Reszta to powtórzenia i #!$%@? tego samego w kółko.