mundurowi zabójcy beda teraz trenować w wieziennej siłce, nie ma co liczy na resocjalizację. Na ławie oskarzonych powinien jeszcze zasiadac policyjny psycholog który dopuscil takich sadystów do służby. Tymczasem dają mundur i broń kazdemu dzbanowi którego nie chcial zatrudnić "komercyjny" rynek



Policyjny szeryf z Konina który zabil dzieciaka już siedzi. Oby reszta tej bandy się opamiętala. Pewnie i tak sa przekonani, ze koledzy robili co musieli a wyroki sądów są niesluszne