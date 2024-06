Co ciekawe, nie istnieje pismo nakazujące złożenie rezygnacji z mandatu posła w ciągu 14 dni, ponieważ ta czynność dokonuje się automatycznie w dniu ogłoszenia wyniki wyborów.

Wynika to wprost z kodeksu wyborczego, potem marszałek sejmu jedynie rozsyła pisma potwierdzające wygaśnięcie mandatu.

Więc Wąsik nie tylko twierdzi, że dostał dokument którego nie dostał, co twierdzi, że dostał dokument, który nie istnieje ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )