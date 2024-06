Nigdzie do tej pory nie było nic o tym, że wojska USA mają być wycofane z Polski, a to byłaby głośna sprawa. To oznacza, że chodzi o zwykłą rotację i ta bateria miała być zrotowana, wycofana do USA a na jej miejsce powinna pojawić się nowa. Zamiast zawozić ją do USA przekażą ją Ukrainie.