No i szanse młodych ludzi na założenie rodziny maleją ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) lepiej na wynajmie od landlorda .

PS. jeśli myślicie, ze deweloperzy czy sprzedający zejdą z ceny, to marzcie dalej. Zmieni się jedynie to, ze bez dopłat mieszkania będą poza Waszym zasięgiem i będziecie wynajmować na wzór zachodniej europy. Całość wykupią obecni landlordzi i fundusze.



Kto kupił ten wygrał życie. Cala reszta skazana na wynajem.



Nie Pokaż całość