Jak UE było dobre dla nas jeszcze te 10 lat temu, to od tamtej pory więcej wprowadza absurdalnych praw i wymogów utrudniających życie obywatelom niż im pomaga. Lewicowe rządy które stoją za UE prowadzą do zagłady Europy jak i jej państw, a to wszystko widać już teraz gołymi oczami.

Musimy mieć dobrą twardą politykę europejską, a jeśli nawet to nic nie da, to nie pozostaje nam nic innego niż opuszczenie tego tonącego Pokaż całość