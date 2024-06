Ta prorosyjskość Konfederacji to taki chwyt retoryczny który niestety wyborcy łykają. To jest naprawdę dziwne że można być tylko proukrainskim lub prorosyjskim, nie ma wersji neutralnej. Tak samo dziwne jak to że krytyka UE jest działaniem na rzecz Rosji. To juz w Brukseli można robić wszystko, a jak się odważę odmówić to już podaje rękę wrogowi ? To takie tandetne uproszczenie...