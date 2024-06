Ok sytuacja już opanowana.



Ale następnym razem jak się coś zapali to zamiast pisać na wykopie, że pilne, od razu dzwońcie po straż pożarną.



Wykop nie jest od gaszenia pożaru, są służby które zrobią to profesjonalnie.



Śmialiśmy się oglądając it crowd a teraz ktoś naprawdę napisał w internecie...