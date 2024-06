No cóż, trzeba będzie otwierać punkty odbioru zamówień internetowych.



Idziesz do takiego punktu, wybierasz produkty do koszyka, przy kasie, wróć, przy punkcie składania zamówień internetowych składasz zamówienie z odbiorem w punkcie i magia, zamówienie już na ciebie czeka w koszyku.



Do tego notatka, że produkty na półkach mają charakter poglądowy a przy zamówieniu 3% zniżki za to że klient zgadza się odebrać produkty powystawowe.



Komentarz chroniony prawem autorskim, wykorzystanie pomysłu kosztuje 1% Pokaż całość