To ja tam tylko przypomnę, że jak lubicie zwłaszcza gorące napoje to sprawdzajcie z czego pijecie, lepiej zainwestować w jakieś polskie szkło niż kupować jakiś tani szajs dlatego bo jest tani, ewentualnie poza droższymi firmami można taniej kupić np. w jakieś IKEI bo jednak oni dbają o skład swoich produktów. No i jak macie dzieci to nie kupujcie byle jakich zwłaszcza plastikowych zabawek... Dzieci lubią wszystko do ust wkładać, a i przez Pokaż całość