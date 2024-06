To ja wam opowiem z przed kilku dni. Obok mojej chaty w bialy dzien nawalony sebek w swoim gruzie staranowal przystanek. 3 min wczesniej odjechal stamtad autobus z ludzmi. Gosc uciekl. Moj ojciec gonil go przez pola a ja wsiadlem w fure zeby mu przeciac droge na kolejnej ulicy bylem caly czas w kontancie tel. Powiadomilismy numer 112 ale baba powiedziala "a po co go pan gonisz jeszcze sie cos komus stanie Pokaż całość