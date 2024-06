Ziemia pod stopami to nie reaktor atomowy. Największe stężenia groźniejszego uranu U-235 są w smółce uranowej, nienadającej się do ozdób. Najgroźniejszych transuranowców praktycznie w ogóle nie ma na ziemi poza odpadami nuklearnymi. Szansa, że bez odpadów przemysłu nuklearnego weźmiesz z ziemi coś co ma groźne stężenia pierwiastków promieniotwórczych jest praktycznie zerowe, miliony razy mniejsze niż wygrana szóstki w totka. Jednak istnienie odpadów nuklearnych zmienia trochę tę pewność.