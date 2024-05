Pokaż całość

Prawdopodobnie skończy się rokowaniami pokojowymi w których Rosja przytuli to co już ma, albo pójdzie dalej. Niestety Artyleria jest kluczowa a Europa produkuje za mało amunicja artyleryjskiej żeby Ukraina mogła się dalej sensownie bronić.Dlatego są już plany żeby wschodnia flanka NATO wysyłała swoich żołnierzy kiedy Putin pójdzie dalej a raczej pójdzie bo rokowania mogą być tylko farsą i pokazówką jeżeli wgl się odbędą a może to być dopiero na jesieni