Jeszcze rozumiałbym argument wyjścia z UE ale z NATO? To już czysty debilizm, nie wiem jakie argumenty stoją za wyjściem z NATO, narzucają nam w ramach sojuszu ekologiczne wojsko i jakieś zakazy? Jeśli Rosja tak chce atakować NATO i to że nam pewnie nie pomogą kraje członkowskie to powód do wyjścia? Bez bycia w NATO jeszcze bardziej zwiększamy szansę bycia zaatakowanym xD

To albo trzeba być idiotą albo mu płacą w rublach.