No wydaje się to całkowicie logiczne skoro ruskie wykorzystują broń z Iranu i KRLD do atakowania Ukrainy i jeszcze te kraje jakoś sobie funkcjonują bez konfliktu. Co więcej ruskie atakują już kraje europejskie bez wypowiedzenia wojny. Po prostu ruska propaganda tak siadła na mózgi niektórym. Ale chyba już czas to wyjaśnić bo król jest nagi jak się okazuje po latach.