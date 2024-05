Paradoks...Gdyby z populacji Polski, wybierając na chybił-trafił dowolnych 460 osób, chcieć losowo otrzymać taki zbiór #!$%@?ów, łajdaków, oszustów, złodziei, psycholi etc, to by się nie udało. Aby wybrać taki zbiór ścierw potrzebne są dopiero wybory parlamentarne do Sejmu.



Naprawdę uważam, że Parlament byłby lepszy, gdyby posłów wybierać losowaniem. Zostawić tylko jakiś prosty cenzus, np 20+ i średnie.



BTW. Sto lat temu, na studiach jeszcze, obiło mi się o uszy, że gdzieś tam Pokaż całość