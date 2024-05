Można przypuszczać że część fundacji startowała w dotacjach, bo pokrywało się to z nich działalnością i tym do jakiego celu powstał fundusz sprawiedliwości. Smutne jest natomiast że to była przykrywka do tego,żeby dotować zaprzyjaźnione osoby czy organizacje. To rzutuje niestety na zaufanie do wszelkich stowarzyszeń i fundacji. Przykre, bo tego zaufania nie uda się tak łatwo odbudować.