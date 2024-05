Niwmcy są tacy że gdyby powiedzmy wojna zakończyła się jutro, zupełną klęską Ukrainy lub połowicznie to znaczy połowa Ukrainy znalazłaby się w rękach kacapów, to zaraz zaproszą putlera do siebie aby omówić powrót do biznesu jak przed wojną. Ci ludzie przedkładają pieniądze i handel nad przyzwoitość i życie ludzi. To nie ludzie to wilcy.