używałem i widziałem jak ten program upada tak samo jak Winamp.

to znaczy chodziło że do prostego komunikatora zaczęli dodawać funkcjonalności, które nikomu do niczego nie były potrzebne. przez co program rozrastał się i rozrastał... był pamięciożerny a w tamtych czasach zasoby kompa były bardzo ograniczone.

z winampem było to samo, odpadłem od niego w momencie kiedy wbudowano w niego przeglądarkę internetową