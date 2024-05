Czekam na dzień wielkiej apostazji kiedy ktoś w Polsce odetnie wszelkie państwowe dotacje dla sekty i zastąpi je wyłącznie podatkiem kościelnym na wzór niemieckiego.

Jak Janusz z Grażyną zobaczą, że szaman oprócz tacy chce jeszcze ileś procent z podatku od pensji (musi być wyraźne to wyróżnione na pasku płacowym) to od razu się wszyscy zaczną domagać by wypisanie z kościoła było w końcu uregulowane prawnie i dostępne pod jednym przyciskiem w mobywatel Pokaż całość