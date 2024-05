Jak byłem mały to rodzice mówili mi, że jak będę siedział na schodach to dostanę wilka. Ponieważ bardzo chciałem mieć swoje zwierzątko a wilk to w ogóle wypas, przesiadywałem na tych cholernych schodach całymi godzinami aż mnie d... bolała i w nocy musiałem spać na brzuchu. Niestety jak to zwykle na obietnicach się skończyło.