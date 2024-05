Uwielbiam to polskie "prawo" i jego "kruczki". Generalnie można #!$%@?ć 1,6 MLD i jesteś bezkarny. Wystarczy nie odbierać poleconego lub nie podawać adresu. No komedia kurde, będzie go policja szukała żeby typowi awizo wręczyć xDDD Cała Polska wie ze jest poszukiwany ale nie, trzeba magiczny papier do ręki dać bo inaczej to nie ma takiego ścigania. Karton.