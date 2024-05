Sprawa się skończy tak, prawnik przyjdzie do sędzi i powie, że ten bandyta ma jakieś kursy czy nową pracę, jest młodym człowiekiem to nie można mu bruździć w aktach. On na pewno się poprawi i sprawa się skończy karą 300 euro bez odsiadki. Tak typowo wyglądają podobne sprawy w Irlandii.