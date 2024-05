Szok i niedowierzanie. Tusk po wielu latach odkrył kto stoi za nielegalną migracja, okazało się, że nie są to eskimosi, jak do tej pory myślano. Ten człowiek to jakiś kompletny debil. Nie mogę uwierzyć, że jeszcze cztery lata będziemy musieli go oglądać a co szkód przez ten czas narobi to bania mała.