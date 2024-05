Anegdotka związana z tematem.

Lat temu parę (coś koło 2015-2016 roku) mieszkałem na osiedlu w Warszawie, gdzie regularnie dochodziło do mniejszych lub wiekszych podpaleń. Jako, że mieszkałem na wprost altanki, tak z 30 metrów od, to miałem z okna widok i jak tylko widziałem dym to korzystałem z zaworku z wodą osiedlowego i gasiłem.



Kiedyś jednak trafiłem gościa, który strasznie czegoś szukał w kieszeni, a że mnie nie słyszał / nie widział Pokaż całość