W komentarzach pod filmikiem „Le Monde” na You Tube, ludzie piszą, że oni mają telefony komórkowe w tych więzieniach. Chyba legalnie (?). Kilka wpisów. Jeśli to prawda no to są ponure jaja.



Lewicowy „Le Monde” 9 godzin temu nie podał nazwiska: Mohameda Amra . O to są też pretensje w tych komentarzach.

Są bezpośrednio pod komentarzami linki tlumaczenia na polski. Zachęcam do przejrzenia: