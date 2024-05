Dzięki za wrzutę stary!

Swoją drogą to jest niesamowite jak człowiek wszystko to dokładnie pamięta. Kiedyś oglądało się co niedziele "Listę 30 ton", słuchało RMF i było na bieżąco z absolutnie WSZYSTKIM co działo się w muzyce od Prodigy po Gabriela Fleszara, od Nirvany po Kelly Family, od Cranberries po Liroya :)

Teraz gdybym miał wymienić najpopularniejszych wykonawców lat powiedzmy 2010-2024 to miałbym niezła zagwozdke, jakis Mata jakas Taylor Swift a dalej Pokaż całość