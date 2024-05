A wykopę, bo taką postawę policji powinno się chwalić, i tak na codzień powinni działać policjanci. Wtedy raz, że policja robiłaby to, co ma zapisane w swoim motto (chronić i służyć), a dwa - może wróciłby w społeczeństwie szacunek do tej formacji, bo obecnie jest bardzo niski. Bo niestety każdy ma swiadomość, ze równie dobrze mogli wpieprzyć im mandaty ...