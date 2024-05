W pełni rozumiem tragedię tej rodziny, ale smutne jest to, że to małżeństwo nie rozumie że żyją w 38 mln kraju i 96 000 policjantów z całej Polski nie będzie zajmowało się 24h tylko jedną osobą. To nie jest jedyna sprawa którą mają w toku. Może tym powinien się zająć psycholog i to im przetłumaczyć w pierwszej kolejności.