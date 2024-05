Czy CPK jest nam potrzebne? Dużo rzeczy wskazuje, że tak.

Czy rozbudowa Okręcia jest sensowna? Nie, nawet nie ma miejsca jak go rozbudować. Same warunki umieszczenia mocno to lotnisko ograniczają.

Czy budowa przez PiS byłaby sukcesem? Śmiem wątpić, jestem wręcz pewny iż by byłby wałki.



Tak dla CPK, ale budowanego przez władze nie robiąca wałków. W sumie to by się przydałby władza która nie robi wałów, które dymają społeczeństwo i kraj.



