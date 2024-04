Historycznie prawdą jest, że Rosja bez Ukrainy jest wielkim silnym państwem, ale Rosja posiadająca Ukrainę lub ją kontrolująca jest już mocarstwem!

Co sprawiło, że Rosja urosła kiedyś w siłę, co doprowadziło ją dość szybko do statusu imperium (początkowo regionalnego)? Właśnie przejęcie kontroli nad wschodnią Ukrainą w XVII wieku, kosztem Rzeczypospolitej zresztą.

Jeśli Rosja znowu zdobędzie Ukrainę to nadejdą mroczne czasy dla Europy.