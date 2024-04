Kiedyś przychodzę do jednego sklepu audio i wiszą kable zasilające. Najtańszy 1000zł, potem dowiedziałem się, że to cena za metr. No i pytam sprzedawcę, nie kryjąc uśmiechu, czy ktoś to w ogóle kupuje? A on na to całkiem poważnie, że politykę mają taką, że wypożyczają te kable pod zastaw pełnej kwoty, no i ludzie wypożyczają te kable, sprawdzają na swoim sprzęcie i już nie odnoszą xDDD