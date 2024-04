Ja się furii tych kobiet z artykułu nie dziwię, skoro ktoś przyjechał do Polski, tuż po wydarzeniach z 2014 r. gdy Rosja z taką łatwością zajęła Krym i połowę Donbasu to o co ci ludzie mają walczyć? Przecież Krym wtedy tak łatwo padł bo połowa ukraińskiej armii była skorumpowana do szpiku kości a morale było niskie. Ci ludzie związali swoją przyszłość z Polską. Do tego nie dziwię się temu argumentowi o dzieciach Pokaż całość