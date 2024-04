Dzietność jest w klasie robotniczej. Nie ma fabryk na zachodzie w powiatowym to nie ma dzieci. Co z tego że klasa.robotnicza ma pracę w knajpie, dowozach, serwisach, jak taka praca jest tlko w dużych miastach gdzie koszty życia zjadają ich niską pensje i ciężko o mieszkanie.



Produkcja w Chinach to jest zagłada dla Europy i USA. Nie mówcie mi że w takim Zamościu nie można było produkować tego co w Chinach, że Pokaż całość