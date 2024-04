Boeing oświadczył, że jest "pewny bezpieczeństwa i trwałości samolotów 787 i 777

Śmieszą mnie takie bezsensowne oświadczenia. Bo jak wypuszczali 737 MAX to byli pewni jego bezpieczeństwa czy nie byli?Jak byli to sytuacja jest analogiczna i nie ma co się tą pewnością podniecać.Jak nie byli to pozew i skazanie za dopuszczenie do przewożenia ludzi niepewnego samolotu.