* tak na prawdę to clickbajt, bo:

...SM, kiedy słyszy o postulatach Szymona to zaczynają go kochać, bo sami takich zmian oczekują

TL;DR

Chłop który niemal doktoryzował się w temacie patoparkowania i aparatu przyzwolenia systemowo-społecznego, na co przeznaczył znaczną część swego życia prywatnego, wkurwiony na niemoc państwa i instytucji (nawet olał go rzecznik praw obywatelskich) zrobił tak zajebistą akcję, ze ja nie.

Na najbardziej prestiżowy chyba placu w stolicy (5 rogów, tudzież Pierogów) gdzie przez chyba 24/7 funkcjomuje posterunek SM których jedynym chyba zadaniem jest wpuszczanie na plac auteczek, których kierowcy twierdzą, że coś dostarczają, wturlał starą Skodę, zostawił ją na środku i poszedł poprosił o mandat za 100 zł.

Dostał go i w ten sposób zalegalizował sobie najtańszy parking w centrum miasta, w prestiżowej lokalizacji i nikt mu nic więcej nie może zrobić, włącznie z odholowaniem strucla ¯\(ツ)/¯

Więc samochód sobie stoi i robi za nośnik bardzo przemyślanych i sensownych postulatów, z którymi zgodzi się każdy lekko ogarnięty kierowca nie będący ludzką gnidą.

W podkaście, który zalinkuję niżej, można np. usłyszeć o pomysłach na mieszkanie w tym miejscu, czy założenie biura

dla np. jednoosobowej działalności - też w cenie 100-300 zł na czas nieograniczony.

(ง✿﹏✿)ง

Ta akcja to takie złoto i gratuluję Szymonowi pomysłu i trzymam kciuki za owoce - bo jak to nie pyknie, to dla tej krainy nie ma już nadziei