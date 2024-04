Podziwiam tego prezydenta. Chciałbym by w Polsce ktoś taki rządził.

Niestety wydaje mi się, że szybko to nie nadejdzie z uwagi na to, unia europejska tak mocno miesza ogólne przepisy Państw członkowskich.

Teraz z tyłu głowy mam odpowiedź euro entuzjastów w stylu "w końcu podpisaliśmy wejście do Unii Europejskiej", ciekawy jestem co musi EU wymyślić, by stwierdzić, że to już jest przegięcie pały.