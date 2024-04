Narzekać na Niemcy to jak mówić matce, ze obiad jest zły i jeszcze raz taki zrobi to będzie widzieć XD oparliśmy gospodarkę na Niemczech, dokładnie jak Czechy, to morda w kubeł i musimy znać swoje miejsce w szeregu, bo jak nie to jesteście pisowcami i Kaczyńskimi którym się wydawało, ze Polska coś znaczy XD