Dziwna sprawa ale jak sie jedzie do Gruzji to Gruzini sa mega gościnni. Bardzo szanuja kobiety przestrzegaja swoich zwyczajów i tradycji . Natomiast w Polsce i pewnie innych krajach czują się jak psy spuszczone z łańcucha . Myśle że jest to jakiś syndrom "zielonej szkoły" kiedy to brak rodziców- kontroli powoduje diametralna zmianę zachowania i upust skrywanym i tłumionym faktycznym żądzom.