Kokosanka, czyli pingwinka albinoska z gdańskiego ZOO znalazła się w finale konkursu March of the penguin madness. Zwierzę walczy o tytuł pingwina roku. Tak wysoką pozycję zawdzięcza zagorzałym fanom, którzy masowo na nią głosowali. Co ciekawe, to nie jedyny polski kandydat w tym konkursie. Z gdańsk