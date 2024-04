"They" używa się zamiast "he/she"



Przykład:

- Can I bring my friend to your party?

- Sure! I hope he/she are going to enjoy it!

- Sure! I hope they are going to enjoy it!



To nie ma nic związanego z "genderyzmem", tak się po prostu mówi po angielsku. Tak samo jak po rusku mówi się "Wy".



Po polsku powiesz:

- Czy jest u Pana rower?

A po rusku powiesz:

