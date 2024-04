To jest k**wa żenujące.

Teren rynku oddawany jakiejś prywatnej firmie za darmo, żeby sobie kręcili ten gówno-świąteczny jarmark co roku i trzepali kokosy.

Jest opcja zrobić coś pozytywnego i uratować atrakcję miasta? NippleRoar wykłada na to lachę.

Do tego gość jest po prostu chamem co nieraz udowodnił w swoich postach / komentarzach na fejsie.



Dziwię się, że dostał 1/3 głosów w wyborach. Każdy głosujący na niego ma odbyt zamiast mózgu.