Czy można by zrobić "drona" rakietowego? Miałoby to jakiś sens ekonomiczny i wojskowy? Wystrzeliwujemy drona-rakietę z ładunkiem wybuchowym na x km. I on sobie później opada grawitacyjnie pionowo na cel. Sterując jakimiś "skrzydełkami". Coś jak pierwszy stopień Falcona 9. On celuje w lądowisko, zwalnia i ląduje. A taki dron-rakieta tylko by celował. Taka pionowo opadająca "rura" byłaby chyba trudna do zestrzelenia?