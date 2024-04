Lewica przecież wielokrotnie świętowała "wyzwolenie" Polski przez czerwonoarmistów, Czarzasty i spółka tak mówili. To tak jakby teraz mówić że Putin chce Kijów wyzwolić, a pewnie i Warszawę by z chęcią oddali - to przykre i jednocześnie straszne, że ktoś ich bierze na poważnie.