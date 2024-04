W związku ze świeżutką premierą naszej gry Planetiles na Steam ruszamy z #rozdajo. Nad grą bardzo intensywnie przez rok pracowały cztery osoby, a kolejne pięć wspierało nas w mniejszym zakresie. Ja odpowiadałem za część programistyczną, więc chętnie odpowiem na pytania z tej działki. Do rozdania mam 10 kluczy na Steam, do których będę dodawał kolejne 10 za każde 100 wykopów. Losowanie odbędzie się za 48 godzin, a jeśli dotrzemy na główną, to po podwoję ilość kluczy ( ͡° ͜ʖ ͡°)

O samej grze najlepiej chyba opowie krótki trailer - co do zasady chcieliśmy stworzyć grę z mechanikami przywodzącymi na myśl planszówki (o ile w Carcasonne czy Dorfromantik ważne są krawędzie kafelków, to u nas kluczowy jest sam typ kafelka, ale dla utrudnienia jest on połączony z innymi, które musimy ułożyć razem z nim), a przy tym mającą nietypową oprawę wizualną: