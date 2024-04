Dla mnie trochę slaba propaganda ze składaniem życzeń. Nie zwracam uwagi na takie gesty pod publikę. Za to zwracam uwagę na to co mówią o swoich ideach i jakie symbole noszą. Ja nie widzę żeby się coś istotnego w tym zmienilo. Myślę że trochę na siłę chcesz ich usprawiedliwiać.