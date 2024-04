W Judaizmie jest więcej takich problemów.

Nawet na tym zdjęciu widać, że noszą okulary, a robią to podobno nie dlatego, że muszą, ale po to, by nie oglądać zła. W judaizmie świadomie już dzieciom psuje się wzrok.

Jednocześnie i Żydzi i syjoniści, to mogą być grupy odrębnych, zepsutych i antagonistycznych wobec siebie (i wobec innych) ludzi.