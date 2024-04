Dlatego powinniśmy wspierać to co robi GOG - gdzie gry publikowane w GOGu to gry pozbawione jakiegokolwiek DRM - co wiadomo nie jest proste - bo nie dość że właściciel praw do gry musi się zgodzić to jeszcze trzeba mieć dostęp do kodu źródłowego lub znaleźć alternatywny mechanizm usunięcia DRM jak kod źródłowy jest niedostępny. Brakuje niestety tytułów AAA w GOGu (poza tymi wydanymi przez CDPR), żeby mogło to się stać standardem Pokaż całość