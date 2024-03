The Universe expands with time. This expansion stretches the wavelength of light. The farther an object, the redder it will appear to us.

The map shows two blue-to-red sequences: one for galaxies (lower half) and one for quasars (upper half). Wszechświat rozszerza się z czasem. Ta ekspansja rozciąga długość fali światła. Im dalej obiekt, tym bardziej czerwony będzie nam się wydawał. Mapa pokazuje dwie sekwencje przesunięcia ku czerwieni: jedną