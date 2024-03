Polacy zrobili dla żydów najwięcej, tylko że dla nich to nie ma znaczenia. Polecam obejrzeć rozmowę Mazurka z Lejb Fogelmanem na kanale zero, tam doskonale to widać. Facet zupełnie ignoruje, bagatelizuje pomoc od Polaków, najważniejsze dla niego to było Jedwabne xD